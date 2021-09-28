У Усика не против реванша с Джошуа на" Олимпийском": но есть нюанс

Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO Twitter / Matchroom Boxing

Есть опасения, что в феврале будет слишком холодно

Команда боксера Александра Усика согласна на соответствующий бой с Энтони Джошуа в феврале на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако есть опасения, что в это время года бойцам будет холодно. Об этом шла речь во время пресконференции.

В частности, журналисты спросили, насколько реально провести реванш с Джошуа в Киеве, отметив, что промоутер британца Эдди Хірн считает, что в феврале на НСК "Олимпийский" "плохо боксировать".

"Реванш был прописан в контракте. Он уже активирован стороной Энтони. Усик не расстроился этому условию, а наоборот обрадовался. Он сказал: "О, класс, побью Антоху дважды...

У нас есть ограничения по времени по реваншу, и те даты, которые Хирн сказал на пресконференции - февраль-март, они правильные. Зима, Олимпийский, февраль... Ну, может, если будет +20 в Киеве, будет комфортно.

Я помню первый бой Усика на стадионе "Львов Арена". Это было 4 октября, если я не ошибаюсь, температура была +5, свежо и в полотенце, пледе и жилетке. В ринге, конечно, пара идет, но до ринга было неудобно.

В любом случае, мы работаем над тем, чтобы в Украине проходили события такого масштаба, но есть много обстоятельств, по которым не можем. Но мы сделаем все, чтобы популяризировать бокс", - отметил промоутер Александра Усика Александр Красюк.

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Как сообщалось ранее, украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) одержал победу в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Бой продлился все 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу украинцу.