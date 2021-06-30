У травмированного Беседина повреждены связки и перелом: На восстановление уйдет полгода

Артем Беседин AFP

У футболиста частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковых связок и перелом мыщелков бедренной кости без смещения

По результатам МРТ-обследования нападающий украинской сборной Артем Беседин, который травмировался во время вчерашнего матча со Швецией, частично повредил связки ноги и получил перелом мыщелков бедренной кости. Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский, передает УАФ, а также пресс-служба ФК "Динамо" Киев.

"После жуткого столкновения в матче Швеция-Украина игрок покинул поле с помощью медиков. Первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко показало повреждение сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок", - отметил Гливинский и добавил, что более точный диагноз поставят после МРТ.

Позже главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, что по результатам МРТ-обследования у Беседина есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковых связок и перелом мыщелка бедренной кости без смещения.

"От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала столь значительную травму", - сказал эксперт.

Предварительно сообщается, что это консервативное лечение, а срок восстановления - около шести месяцев.

Напомним, нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин больше не поможет национальной команде на Евро-2020. 25-летний футболист получил жуткую травму в матче против Швеции, когда соперник грубо врезался ему в ногу.