Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпийских игр-2020

Это связано с допинг-пробами

Трое украинских легкоатлетов были дисквалифицированы из-за отсутствия достаточного количества необходимых допинг-проб, поэтому спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

"В соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафетная команда 4х400 метров) не смогут выступить на Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио из-за недостаточного количества проведенных вышеуказанных проб", - говорится в сообщении.

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Как пояснили в Федерации, в соответствии с установленными международными правилами и особыми процедурами в отборочный период, перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.

В связи с пандемией и, как следствие, существенными изменениями спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры ХХХІІ Олимпиады, спортсмены, которые отобрались на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок, однако не успели этого сделать.

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Напомним, ранее украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от соревнований за день до старта на Олимпийских играх в Токио.