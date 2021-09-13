Теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA

Элина Свитолина Фото из открытых источников

Последний раз Элина Свитолина была в четверке лучших в мире в феврале 2020 года

Первая ракетка Украины, теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA после US Open. Об этом свидетельствуют данные на сайте WTA Tour.

В обновленной мировой классификации украинская спортсменка поднялась с пятого на четвертое место.

К слову, в последний раз Элина Свитолина была в четверке лучших в мире в феврале 2020 года, а самым высоким рейтингом Свитолиной в карьере является третье место.

Кроме того, среди топ-100 мирового рейтинга Даяна Ястремская опустилась на две позиции и теперь занимает 53-е место, Марта Костюк потеряла одну позицию (сейчас на 56-м месте), а Ангелина Калинина установила персональный рекорд (плюс 12 мест и стала 64-й).

В то же время, в тройке лидеров рейтинга WTA австралийка Эшли Барти, белоруска Арина Сабаленко и чешка Каролина Плишкова.

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Напомним, Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио. В решающем поединке украинка смогла переиграть представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.