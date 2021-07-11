Технический нокаут: Конор Макгрегор проиграл бой с Дастином Порье
За секунду до конца Конор сломал ногу
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Об этом сообщает Eurosport.
Отмечается, что первый раунд забрал Порье, проведя тейкдаун и обработав соперника в партере, в конце концов Конор встал, но за секунды до конца сломал ногу.
Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференция после турнира UFC 264 рассказал о травме, которую получил Макгрегор в главном поединке вечера.
"Мне показалось, что это была косточка, но ведь не врач, я не могу сказать точно. Ему сделают рентген, и мы точно узнаем, что с ним", - начал Уайт.
Однако сразу после этих слов главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сообщил президенту промоушена обновленную информацию.
"Перелом большеберцовой кости, голень", - подчеркнул функционер.
Напомним, ранее звездный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне за 40 секунд во время турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США).