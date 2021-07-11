live
Новости » Спорт Читати новину українською

Технический нокаут: Конор Макгрегор проиграл бой с Дастином Порье

Конор проиграл бой с Порье Eurosport

За секунду до конца Конор сломал ногу

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Об этом сообщает Eurosport.

Отмечается, что первый раунд забрал Порье, проведя тейкдаун и обработав соперника в партере, в конце концов Конор встал, но за секунды до конца сломал ногу.

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференция после турнира UFC 264 рассказал о травме, которую получил Макгрегор в главном поединке вечера.

"Мне показалось, что это была косточка, но ведь не врач, я не могу сказать точно. Ему сделают рентген, и мы точно узнаем, что с ним", - начал Уайт.

Однако сразу после этих слов главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сообщил президенту промоушена обновленную информацию.

"Перелом большеберцовой кости, голень", - подчеркнул функционер.

Новости по теме: Конор Макгрегор устроил ночные гонки на авто за четверть миллиона евро

Напомним, ранее звездный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне за 40 секунд во время турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект