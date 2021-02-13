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Свитолина разгромила соперницу на пути к четвертому кругу Australian Open

Элина Свитолина Twitter / WTA

В следующем раунде спортсменка сыграет против американки Джессики Пегулы

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и вошла в 1/8 финала Australian Open. Об этом сообщила пресс-служба турнира в Twitter.

Отмечается, что поединок длился почти полтора часа и завершился со счетом 6:4 6:0.

Как известно, для Свитолиной это шестая победа подряд в поединках с Путинцевой. Всего спортсменки провели восемь игр между собой.

В следующем раунде украинская теннисистка сыграет против американки Джессики Пегулы. Свитолина уже обыгрывала ее в начале года во время игры в Абу-Даби.

Всего украинка выиграла уже 20-й матч на кортах Australian Open и это ее девятое выступление на турнире. Лучшими результатами спортсменки являются четвертьфиналы в 2018 и 2019 годах. В прошлом году Свитолина покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира.

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Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина открыла в себе новые способности: спорстменка соединила танец живота и мастерство держания равновесия. Тогда спортсменка провела отпуск на испанском острове Тенерифе.

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