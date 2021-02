Свитолина разгромила соперницу на пути к четвертому кругу Australian Open

В следующем раунде спортсменка сыграет против американки Джессики Пегулы

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и вошла в 1/8 финала Australian Open. Об этом сообщила пресс-служба турнира в Twitter.

Отмечается, что поединок длился почти полтора часа и завершился со счетом 6:4 6:0.

Как известно, для Свитолиной это шестая победа подряд в поединках с Путинцевой. Всего спортсменки провели восемь игр между собой.

