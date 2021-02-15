Свитолина, несмотря на поражение на Australian Open, установила историческое достижение

Элина Свитолина Фото из открытых источников

Она стала лучшей украинской теннисисткой по количеству одержанных побед

Украинская теннисистка и третья ракетка мира в рейтинге WTA Элина Свитолина несмотря на поражение в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису, установила новый национальный рекорд по количеству выигрышей. Об этом сообщает BTU.

Как отмечается, она стала лучшей украинской теннисисткой по количеству побед в основной сетке турниров серии Грэнд Слэм. В частности, у спортсменки их насчитывается аж 66 при 31 проигрыше.

Предыдущий рекорд установил четвертая ракетка мира Андрей Медведев. В его профессиональной карьере насчитывалось 63 победы и 34 поражения.

При этом стоит отметить, что сегодня Свитолина выбыла на четвертом круге из основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Спортсменка проиграла сопернице Джессике Пегули из США.

Ранее сообщалось, что теннисистка Элина Свитолина разгромила соперницу на пути к четвертому кругу Australian Open. Поединок с представительницей из Казахстана завершился со счетом 6:4 6:0.