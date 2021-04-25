Стало известно, когда и с кем состоится следующий бой Василия Ломаченко

Ломаченко сразится с японцем Масайоши Накатани

Согласно сообщению, двое спортсменов сойдутся на ринге на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США) 26 июня 2021 года.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проведет следующий бой против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Об этом сообщает ESPN , который станет официальным транслятором поединка.

Как известно, это будет первый поединок 33-летнего Ломаченко с октября 2020 года, когда он единогласным решением судей проиграл американцу Теофимо Лопесу. Тогда украинец проиграл три из четырех основных поясов в легком весе.

В то же время, 32-летний Масайоши Накатани также встречался с Лопесом - в июле 2019 года. Тогда также победу единогласно отдали Теофимо. В последнем бою, 12 декабря 2020 года, Накатани победил Феликса Вердехо (27-2, 17 КО) техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что ганский боксер Ричард Комми, который выступает в легкой весовой категории, стал в очередь из бойцов, которые хотят сойтись на ринге с украинцем Василием Ломаченко. Американский промоутер Лу Дибелла заявил, что Комми может стать реальным испытанием для украинца, если тот согласиться на бой.