Сразу трое украинцев попали в топ-20 лучших игроков Евро

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В частности, Ярмоленко продемонстрировал высокую точность пасов

Андрей Ярмоленко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко занимают соответственно 4-е, 17-е и 19-е места в рейтинге лучших игроков Чемпионата Европы по футболу 2020 года, составленном в УЕФА. Об этом говорится на сайте организации.

4-й Ярмоленко, например, отметился тем, что в течение турнира уже забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и продемонстрировал достаточно высокую точность пасов – 79%. Последний матч со шведами поднял его с 25-й позиции в рейтинге.

17-й Матвиенко - защитник, следовательно его успехи измерялись по другим критериям. При нуле голов он сделал 6 отборов, 22 раза отбил мяч от собственных ворот, поставил 6 блоков и 37 раз подобрал мяч после потери его соперником. Точность его передач составляет 91%. До 1/8 финала он был на 56-м месте.

Зинченко, который на 19-й строчке, - тоже защитник. На его счету 1 гол, 3 отбора, 19 подборов, 1 блок и 9 отбитых от ворот мячей. Точность паса-81%. Перед матчем со Швецией его рейтинг был лишь 205.

Возглавляет рейтинг игрок Португалии Криштиану Роналду.

Для составления рейтинга в УЕФА задействовали специальный алгоритм, который учитывает разные позиции игроков на поле и поэтому разные критерии их успехов. Например, если у нападающих в основном ценятся голы, голевые передачи и удары в сторону ворот, то у защитников оценивают мастерство отражать атаки соперника.

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Напомним, накануне Национальная сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и таким образом вышла в четвертьфинал Евро-2020.