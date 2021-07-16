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"Слава Украине": Клубы УПЛ обязаны нанести на форму новый логотип

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Он будет располагаться по центру футболки, между эмблемой клуба и логотипом производителя

Все футбольные клубы, которые будут играть в украинской Премьер-лиге, со следующего сезона будут обязаны нанести на свою форму новый логотип Украинской ассоциации футбола. Соответствующие изменения в регламента опубликованы на сайте УПЛ.

Отмечается, что новый логотип будет располагаться по центру футболки, между эмблемой клуба и логотипом производителя формы.

На нем изображена карта Украины с Крымом и Донбассом, а также лозунги ''Слава Украине'' и ''Героям слава''.

Фото: Пресс-служба УПЛ

Отмечается, что в такой форме клубы будут обязаны играть в матчах УПЛ, а также в Кубке и Суперкубке Украины.

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Напомним, ранее мы писали, что матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве. Его разыграют ФК "Динамо" и ФК "Шахтер". Из первой лиги в УПЛ поднимутся "Верес" и "Черноморец".

 

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