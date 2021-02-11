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"Слава Украине!": Боксер Лопес надел футболку с трезубцем и обратился к фанатам

Николай Ковальчук и Теофимо Лопес Instagram / kovalchukmykola

Спортсмен поблагодарил украинских фанатов за поддержку

Американский боксер и абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес надел футболку с украинским трезубцем и обратился к болельщикам со словами "Слава Украине!". Соответствующие фото и видео обнародовал юрист Николай Ковальчук в Instagram.

На видео боксер передал привет украинским фанатам. "Как вы там? Теофимо Лопес здесь. Хочу поблагодарить поклонников в Украине за поддержку. Слава Украине, viva Ukraine!", – сказал спортсмен.

 
 
 
 
 
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Сообщение, распространенный Mykola Kovalchuk (@kovalchukmykola)

Напомним, в октябре прошлого года в американском Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Ломаченко и американцем Лопесом, который завершился поражением для нашего спортсмена. Победу Лопеса единогласно назначили судье.

Позже Василий Ломаченко заявил, что он не соглашается с решением судей присудить победу американцу Теофимо Лопесу и считает себя победителем боя. По словам боксера, во второй половине поединка он был лучшим.

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Впоследствии победу американского спортсмена Теофимо Лопеса над украинцем Василием Ломаченко признали самым неожиданным результатом в боксе в 2020 году. Свой выбор авторы рейтинга объяснили шоком от исхода боя.

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