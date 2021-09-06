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Скончался футболист ПСЖ, пробывший в коме 39 лет

Фото из открытых источников

Он находился в коме с 1982 года

В возрасте 73 лет умер бывший игрок парижского ПСЖ и сборной Франции Жан-Пьер Адамс, который с 1982 года находился в коме. Об этом сообщает Mirror.

Адамс завершил карьеру в 1981 году. В следующем году, когда спортсмену было 34 года, во время обычной операции на колене в Лионской больнице он впал в глубокую кому из-за ошибки анестезиолога.

С тех пор он ни разу не пришел в себя.

На позиции центрального защитника Адамс сыграл 22 матча за сборную Франции по футболу.

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Напомним, сегодня умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

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