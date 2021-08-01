Шевченко заявил о завершении контракта с нацсборной

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола

Заявление прокомментировали в Украинской ассоциации футбола

Главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко заявил о завершении действия его контракта с командой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным", - отметил Шевченко.

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Следует заметить, что тренер не прямо заявил о завершении своего сотрудничества с национальной сборной.

В комментарии Tribuna глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил, что не знает, покидает ли Шевченко сборную.

"Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше, зависит от него и от УАФ ... Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение", - сказал Маркевич.

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Напомним, ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в список лучших национальных наставников в течение 2011-2020 годов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).