Шевченко назвал расширенный список игроков национальной сборной на Евро-2020

Андрей Шевченко Фото из открытых источников

Евгений Коноплянка и Мораес не попали в расширенную заявку

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил 35 кандидатов, которых будут готовить к Чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Согласно сообщению, большинство из названных имен - это игроки украинских клубов, а также два легионера, Александр Зубков с венгерского "Ференцварошу" и Евгений Макаренко из бельгийского "Кортрейка".

Впервые вызвали в национальную сборную трех игроков: полузащитники Богдан Леднев из киевского "Динамо", Георгий Судаков из донецкого "Шахтера" и Артем Бондаренко из "Мариуполя".

Также в расширенный список попал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, которого не вызвали в национальную команду на стартовые матчи отбора на чемпионат мира-2022.

Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Лєднєв (все — "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо").

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Напомним, благодаря своим успешным выступлениям киевский ФК "Динамо" на прошлой неделе досрочно стал чемпионом Украины и вошел в четверку самых непобедимых команд из топ-20 чемпионатов Европы.