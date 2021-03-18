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"Шахтер" во второй раз проиграл "Роме" и выбыл из Лиги Европы

"Шахтер" - "Рома" - 1/8 финала Лиги Европы Фото из открытых источников

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Ромы"

Футбольный клуб "Шахтер" проиграл "Роме" в 1/8 финала Лиги Европы, в результате чего вылетел из турнира. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, горняки доминировали по владению мячом в первом тайме, но соперник справился с манипуляциями, а голы появились только после перерыва.

На 48-й минуте испанский нападающий Борха Майораль открыл счет и растянул интригу на остаток матча.

Однако, через 11 минут нападающий Жуниор Мораес сравнял счет для "Шахтера", но последнее слово осталось за итальянской командой. Последний победный гол забил, опять же, Борха Майораль - на 72-й минуте оформив дубль.

Сумма двух встреч составила 5:1 в пользу "Ромы".

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Напомним, 11 марта, прошли первые поединки 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер" - свои матчи проиграли.

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