"Шахтер" обыграл "Мариуполь" в матче УПЛ

Украинская Премьер-лига

Игра закончилась со счетом 3:0

Футбольный клуб "Шахтер" одержал победу над "Мариуполем" в стартовом матче 21 тура Favbet Лиги. Об этом сообщила пресс-служба Украинской Премьер Лиги.

Как отмечается, игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "горняков".

"Буквально до заключительной 15-минутки первого тайма азовцы стойко оборонялись, а дончане почти не имели острых эпизодов. Впрочем, на 34 и 37 минутах "Шахтер" таки сумел провести два гола, что определили итог первой половины игры и, как покажет дальнейшее развитие событий, всего матча", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что для "горняков" это стала 270-я гостевая победа в УПЛ.

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Напомним, ранее клубы УПЛ пристали на инициативу доиграть чемпионат Украины в сжатые сроки. Следовательно, последний матч состоится 9-го мая.