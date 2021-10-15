"Шахтер" и "Динамо" объединились ради совершенствования "Олимпийского"

Футбольные команды стилизовали одну из рядов запасных были в цвета "бело-синих", а другую в оранжевый

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", которые проводят свои домашние матчи на НСК" Олимпийский", стилизовали ряды запасных на стадионе. Об этом сообщили пресс-службы футбольных клубов.

Сиденья одного ряда были оформлены в цвета" Динамо", тогда как другого - в цвета "Шахтера". И там, и там на сиденьях можно увидеть клубные эмблемы.

Как отмечается, новые кресла оборудованы системой обогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях. Кроме того, они предоставят игрокам и персоналу команд повышенное удобство и хороший обзор на поле. Известно, что новые комфортабельные кресла, произведенные специализированной итальянской компанией Lino Sonego.

"Динамо" также сообщает, что во время матчей киевлян конструкции будут оформлены в клубных цветах, а во время других поединков будут соответствовать символике других клубов.

Напомним, ранее, 22 сентября между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" состоялся поединок за Суперкубок Украины по футболу. "Шахтер" выиграл со счетом 3:0.