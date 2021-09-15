Сергей Ребров получил первую награду во главе нового клуба

Украинский футболист опередил Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбера из "Аль-Шарджи"

Украинского тренера клуба "Аль-Айн" Сергея Реброва признали лучшим тренером августа в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в Twitter.

Как отмечается, в борьбе за звание лучшего тренера августа украинец опередил Махди Али с "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбера с "Аль-Шарджи".

"Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Команда Реброва в первых трех турах набрала 9 очков.

Известно, что 47-летний Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне. Он был главным кандидатом, чтобы в августе заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, однако не смог договориться с клубом ОАЭ о расторжении контракта.

Новости по теме: УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины по футболу

Как сообщалось ранее, в начале июня, венгерский футбольный клуб "Ференцварош" сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ребровым. Украинец тренировал венгерскую команду с лета 2018 года.