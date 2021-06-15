Сборные Испании и Швеции сыграли вничью в первом туре Евро-2020

Матч сборных Испании и Швеции. Евро-2020 Twitter / Selección Española de Fútbol

Лидером группы Е сейчас является Словакия (3 очка), второе-третье места делят Испания и Швеция (по 1 очку), Польша - последняя (0 очков)

Сборные Испании и Швеции (группа Е) сыграли вничью, со счетом 0:0, в матче первого тура группового турнира Евро-2020, который проходил в испанской Севилье. Об этом сообщает Selección Española de Fútbol.

Как отмечается, испанцы почти всю игру владели мячом, но упустили несколько возможностей открыть счет. У шведов шанс забить был дважды. В общем, сборная Испании нанесла 17 ударов по воротам, а шведы — 4. За матч была всего одна желтая карточка — ее получил шведский защитник Микаэль Лустиг.

¡¡UYYYYYY!! ¡¡Estuvo muy cerca de meter la cabeza @GerardMoreno9!!



El 9⃣ de la @SeFutbol se peleó él solito con la defensa sueca y cerca estuvo de salir victorioso.



¡¡VAMOS CHICOS, UN ÚLTIMO ESFUERZO!!#ESP #SWE | 0-0 | 78’ #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/Xu1pbmFt1T — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 14, 2021

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. В этой группе лидирует сборная Словакии (три очка), которая обыграла Польшу со счетом 2:1. У поляков ноль очков и последнее место.

Добавим, 18 июня в следующем туре Швеция будет играть со Словакией, а 19 июня Испания с Польшей.

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Напомним, ранее полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании потерял сознание на стадионе "Паркен" в Копенгагене незадолго до перерыва в матче группы B.

Игру сразу прервали и прямо на поле провели 29-летнему футболисту сердечно-легочную реанимацию. После одного разряда дефибриллятора его сердце запустилось снова.

Впоследствии стало известно, что Кристиан Эриксен после потери сознания во время игры с Финляндией в рамках турнира Евро-2020 до сих пор находится в больнице, поскольку так и неизвестно, что стало причиной остановки сердца.