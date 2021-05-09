Сборную Украины не допустили к участию в Кубке Европы по метаниям

ПЦР-тест на коронавирус Pixabay

У одного из спортсменов COVID-тест оказался положительным

Сборную Украины по легкой атлетике не допустили к участию в Кубке Европы по метаниям из-за зафиксированного случая коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Как отмечается, 6 мая сборная Украины прилетела в Хорватию, чтобы принять участие в Кубке Европы по метаниям. Традиционно команды должны сдать несколько тестов на COVID 19 перед выездом и по приезду. В частности, перед вылетом у всей команды результаты тестирования были отрицательными.

При этом добавляется, что уже в Сплите один из тестов, Александра Иваненко дал положительный результат.

"У Александра нет никаких признаков даже простуды, однако тест оказался положительным. Сейчас он изолирован", - объяснил ситуацию главный тренер по метаниям Максим Островский.

Из-за того, что все члены команды были в контакте с Иваненко, весь состав сборной не допустили к соревнованиям.

"Сейчас решается вопрос с нашим возвращением домой. В посольстве Украины в Хорватии знают о сложившейся ситуации. Посол все время с нами на связи; они делают все для того, чтобы нам помочь”, - добавил тренер.

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Напомним, украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе. Он выиграл у хорвата Вякослава Любуріча - 7:1, а также в борьбе за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1 в категории до 85 кг.