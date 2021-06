Сборной Украины по футболу предложили сделать тату "Героям слава!"

из соцсетей

Таким образом отреагировали на требование УЕФА убрать надпись "Героям слава!" с новой формы

На требование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрать с новой формы сборной Украины по футболу надпись "Героям слава!" отреагировал бывший глава Института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович. Он предложил спортсменам сделать татуировки на теле с лозунгом националистов ОУН. Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Предложение сборной: если запретят футболки с "Героям слава!", выйти на поле в такой форме", - подписал политик фото советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, на спине которого вытатуированы трезубец и надпись на английском языке Glory to Ukraine - Glory to the Herous (Слава Украине! Героям слава!).

Ранее сообщалось, что Украинская национальная сборная будет выступать на "Евро-2020" в новой форме. В частности, сине-желтые будут иметь на одежде изображение карты Украины с оккупированным Крымом и всем известные лозунги – "Слава Украине!" и "Героям слава!".

В свою очередь, в УЕФА заявили, что новая форма сборной Украины утверждена организацией и наша команда сможет играть в ней на Евро-2020

Позже Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА относительно формы сборной Украины на "Евро-2020".