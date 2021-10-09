Сборная Украины выиграла важнейший матч в Финляндии на ЧМ-2022

Матч Украина-Финляндия завершился со счетом 2: 1 REUTERS

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Украины

Сборная Украины по футболу в матче отбора на Чемпионат мира 2022 года победила сборную Финляндии со счетом 2:1. Об этом сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, в Хельсинки украинцы провели активно первые минуты и забили быстрый гол. На четвертой минуте после удара Андрея Ярмоленко в угол ворот, счет стал 1:0. После забитого гола украинцы больше владели мячом и атаковали.

На 29-й минуте после подачи углового Андрей Пятов отбил мяч и после пары рикошетов мяч от Пукки залетает в ворота - счет сравнялся - 1:1.

Через пять минут Украина забила второй гол. После двух скидок от Цыганкова Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед - 2:1.

Во втором тайме на поле была позиционная игра больше в защиту. У финнов было несколько ударов, с которыми без проблем справился Пятов.

В другом матче группы Босния и Герцоговина на выезде со счетом 2:0 одолела Казахстан.

После шести туров у Украины восемь очков и второе место. Франция с 12 очками занимает первую строчку. Босния с шестью очками на третьей позиции.

Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола представила новый тренерский штаб национальной сборной Украины. Исполняющим обязанности главного тренера украинской национальной команды назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.