Сборная Украины разгромила Кипр в товарищеском матче перед Евро-2020

Товарищеский поединок Украина - Кипр Фото из открытых источников

Поединок завершился со счетом 4:0

Национальная сборная Украины по футболу победила сборную Кипра со счетом 4:0 в заключительном товарищеском поединке накануне Евро-2020. Матч проходил в Харькове на ОСК "Металлист", передает "Укринформ".

Подопечные Андрея Шевченко открыли счет на 37-й минуте. Форварда сборной Украины Александра Зубкова завалили в чужой штрафной, за что Панайоту получил прямую красную карточку. Пенальти забил Андрей Ярмоленко.

Впоследствии киприоты заработали еще один один одиннадцатиметровый, который успешно выполнил Александр Зинченко. Итог первого тайма - 2:0 в пользу Украины.

После перерыва еще два мяча забили Роман Яремчук (59) и Андрей Ярмоленко (65).

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Напомним, ранее в УЕФА заявили, что новая форма сборной Украины утверждена организацией и наша команда сможет играть в ней на Евро-2020. В частности, главный атрибут новой формы – изображение карты Украины. Новая экипировка вызвала негативную реакцию в России, поскольку карта Украины содержит и Крымский полуостров.