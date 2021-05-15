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Сборная Украины по волейболу обыграла Португалию и вышла на Евро-2021

Женская сборная Украины по волейболу в польском Лодзи / fvu.in.ua

Счет - 3:0

Женская сборная Украины по волейболу стала участницей финальной стадии чемпионата Европы-2021.

В субботу наша команда в ключевом матче отбора со счетом 3:0 (25:14, 25:13, 25:13) обыграла в Тбилиси команду Португалии, передает Укринформ. 

Украинские волейболистки обеспечила себе второе место в отборочной группе, что гарантирует участие на Евро-2021.

Турнирная таблица в группе В европейской квалификации: Швеция - 11 очков (после 4-х игр), Украина - 10 (5), Португалия - 6 (5), Грузия - 0 (4).

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Євроволей-2021 пройдет с 18 августа по 4 сентября в Сербии (Белград), Болгарии (Пловдив), Хорватии (Задар) и Румынии (Клуж).

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