Сборная Украины по футболу прибыла в Амстердам на Евро-2020
Украина сыграет свой первый матч на Евро-2020 13 июня
Сборная Украины по футболу прилетела в столицу Нидерландов – Амстердам. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.
Вчера, 10 июня, и сегодня утром, 11 июня, команда провела тренировку на своей базе на время Евро-2020 в Бухаресте перед вылетом в Нидерланды.
В Амстердаме Украина 13 июня сыграет свой первый матч на Евро-2020 против сборной Нидерландов.
Напомним, в минувшие выходные Украинская национальная сборная презентовала форму, в которой будет выступать на "Евро-2020". В частности, отмечалось, что сине-желтые будут иметь на одежде изображение карты Украины вместе с оккупированным Крымом и всем известные лозунги – "Слава Украине!" и "Героям слава!".
В УЕФА отметили, что новая форма сборной Украины утверждена организацией и наша команда сможет играть в ней на Евро-2020.
Однако, это вызвало недовольство в РФ. Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с требованием пересмотра решения относительно формы сборной Украины на Евро-2020".
Впоследствии УЕФА стала требовать, чтобы отечественные спортсмены удалили со своей формы надпись "Героям слава!". Соответствующее решение ассоциация приняла под давлением российской стороны.