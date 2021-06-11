Сборная Украины по футболу прибыла в Амстердам на Евро-2020

Украина сыграет свой первый матч на Евро-2020 13 июня

Сборная Украины в Нидерландах Facebook / Украинская ассоциация по футболу

Сборная Украины по футболу прилетела в столицу Нидерландов – Амстердам. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.

Вчера, 10 июня, и сегодня утром, 11 июня, команда провела тренировку на своей базе на время Евро-2020 в Бухаресте перед вылетом в Нидерланды.

В Амстердаме Украина 13 июня сыграет свой первый матч на Евро-2020 против сборной Нидерландов.

Напомним, в минувшие выходные Украинская национальная сборная презентовала форму, в которой будет выступать на "Евро-2020". В частности, отмечалось, что сине-желтые будут иметь на одежде изображение карты Украины вместе с оккупированным Крымом и всем известные лозунги – "Слава Украине!" и "Героям слава!".

В УЕФА отметили, что новая форма сборной Украины утверждена организацией и наша команда сможет играть в ней на Евро-2020.

Однако, это вызвало недовольство в РФ. Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с требованием пересмотра решения относительно формы сборной Украины на Евро-2020".

Впоследствии УЕФА стала требовать, чтобы отечественные спортсмены удалили со своей формы надпись "Героям слава!". Соответствующее решение ассоциация приняла под давлением российской стороны.