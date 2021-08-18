Сборная Украины по футболу получила нового тренера, им стал Александр Петраков

Александр Петраков и Андрей Павелко Facebook Андрея Павелко

Ранее он работал со сборной Украины U-18

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины по футболу назначили Александра Петракова. Об этом сообщил в Facebook глава УАФ Андрей Павелко.

"Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", - отметил Павелко.

Он также отметил, что Петраков является всемирно известным специалистом, который имеет высокий авторитет в футбольном сообществе Украины, а также необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны.

Известно, что Александр Петраков родился в Киеве, является воспитанником киевского "Динамо", играл на позиции защитника. В 1970-1980-х выступал за клубы низших советских лиг: "Локомотив" (Винница), СКА (Киев), "Днепр" (Черкассы), "Авангард" (Ровно), "Колос" (Никополь).

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Впоследствии он стал тренером и работал с несколькими украинскими клубами, а в 2001 году возглавил детско-юношескую школу киевского "Динамо", которую тренировал пять лет.

До того, как присоединиться к команде национальной сборной Александр Петраков был тренером юношеской сборной Украины U-18 (игроков в возрасте до 18 лет). В 2019 году вместе с молодежной сборной U-20 (до 20 лет) он выиграл молодежный чемпионат мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1.

Следует заметить, что многие эксперты считают Петракова временным тренером сборной, ведь позже эту должность может занять Сергей Ребров, который не смог разорвать контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Именно учитывая эту ситуацию Петракова назначили и. о.

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Напомним, ранее в Украинской ассоциации футбола заявляли, что новым главным тренером сборной Украины по футболу станет бывший футболист и тренер "Динамо" Киев Сергей Ребров.