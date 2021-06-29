Сборная Украины определилась с заявкой на матч со Швецией

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Через укшодження со скандинавами не сможет сыграть Александр Зубков

Тренерский штаб сборной Украины по футболу во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой на матч 1/8 финала чемпионата Европы против национальной команды Швеции. Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), в заявку попали 25 футболистов.

Заявка сборной Украины на матч со Швецией (по номерам):

Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тимчик, 26. Артем Довбык.

Через укшодження со скандинавами не сможет сыграть Александр Зубков.

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Напомним, накануне стало известно, что сборная Украины будет играть в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу 2020.

После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины сумела попасть в четверку команд, которые выходят из третьей позиции.