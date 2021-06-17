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Сборная Украины одержала победу над Северной Македонией со счетом 2:1

Национальные сборные Украины и Северной Македонии на Евро-2020 Фото из открытых источников

Решающие голы украинцы забили в первом тайме

Национальная сборная Украины одержала свою первую победу на Евро-2020, обыграв сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Об этом сообщает Eurosport

Согласно сообщению, почти весь первый тайм преимущество было на стороне Украины. Решающие для нашей сборной голы забили на 29-й и 34-й минуте Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Однако во втором тайме Северная Македония все же забрала преимущество и обостряла ситуацию, играя в чужой штрафной. Свой единственный гол команда противника забила на 57-й минуте. 

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Как отмечается, на 84-й минуте украинцы получили право на пенальти. Однако Македонский вратарь Столе Димитриевски справился с ударом Руслана Малиновского.

Теперь Украина сравнялась в группе по очкам с Нидерландами и Австрией и перевала серию из шести поражений в финальных стадиях чемпионатов Европы.

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Напомним, в стартовом матче Евро-2020 сборная Украины уступила со счетом 2:3 команде Нидерландов. 

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