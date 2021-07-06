Сборная Украины не поедет на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Национальная сборная по пляжному футболу Ассоциация пляжного футбола Украины

Украину заменит Швейцария

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась участвовать в чемпионате мира, который состоится в следующем месяце в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

"Для тех, кто не в теме - сборная Украины по пляжному футболу выиграла пропуск на чемпионат мира в Москве. На данный момент Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории и поездка сборной на чемпионат мира невозможна", - отметил первый вице-президент АПФУ Владислав Ващук.

Он подчеркнул, если АПФУ приняла решение, что сборная не едет на чемпионат, то "значит, в этом есть смысл".

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Позже эту информацию подтвердили в Российском футбольном союзе: "FIFA получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не участвовать в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года".

Известно, что Национальная сборная Украины по пляжному футболу обеспечила себе квалификацию на чемпионат мира, заняв второе место на недавнем европейском отборочном турнире.

Следует заметить, что вместо Украины на турнире выступит Швейцария, которая стала пятой командой по итогам отбора.

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Напомним, в воскресенье, 4 июля, игроки и тренерский штаб сборной Украины, закончившие выступление на чемпионате Европы, вернулись в Киев. В аэропорту "Борисполь" их встретили около тысячи болельщиков.