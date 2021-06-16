Сборная России минимально победила Финляндию во втором туре Евро-2020

Сборная России по футболу. Евро-2020 Facebook/UEFA EURO 2020

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян

Сборная России победила сборную Финляндии со счетом 1:0 во втором туре группового турнира чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Как известно, игра проходила в Санкт-Петербурге, на стадионе "Петровский".

Единственный гол на 45+2-й минуте забил Алексей Миранчук. Таким образом, россияне добывают три очка и вместе с финнами делят второе-третье место в группе. Три очка также имеют и бельгийцы, которые проведут свой матч 17 июня против сборной Дании.

К слову, в среду также состоятся два матча группы А. В 19:00 начался матч между сборными Турции и Уэльса, а в 22:00 – Италия встретится со Швейцарией.

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Ранее сообщалось, что Франция в центральном матче первого тура Евро-2020 обыграла Германию со счетом 1:0.