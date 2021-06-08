Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за надписей на форме сборной Украины

В России считают политическими надписи "Слава Украине" и "Героям Слава"

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" .

В РФС утверждают, что форма украинской сборной якобы нарушает регламент УЕФА, поскольку надписи "Слава Украине" и "Героям Слава" в Москве считают политическими.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.

На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - заявили в организации.

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Ранее сообщалось, что украинская национальная сборная будет выступать на Евро-2020 в новой форме. В частности, сине-желтые будут иметь на одежде изображения карты Украины вместе с оккупированным Крымом и несколько всем известных лозунгов - "Слава Украине!" и "Героям слава!".