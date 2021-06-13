Российский боксер Поветкин объявил о завершении карьеры

Александр Поветкин Фото из открытых источников

Он принял такое решение по состоянию здоровья

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что принял решение о завершении своей спортивной карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

"Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается", – рассказал он журналистам.

Уточняется, что при этом Поветкин не исключил своего возвращения в профессиональный спорт.

"Не буду зарекаться. Если будет желание и хорошее предложение, то почему нет", – сказал спортсмен.

Напомним, в марте Поветкин проиграл в Гибралтаре британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и лишился титула временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

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Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).