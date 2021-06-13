live
Новости » Спорт Читати новину українською

Российский боксер Поветкин объявил о завершении карьеры

Александр Поветкин Фото из открытых источников

Он принял такое решение по состоянию здоровья

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что принял решение о завершении своей спортивной карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

"Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается", – рассказал он журналистам.

Уточняется, что при этом Поветкин не исключил своего возвращения в профессиональный спорт.

"Не буду зарекаться. Если будет желание и хорошее предложение, то почему нет", – сказал спортсмен.

Напомним, в марте Поветкин проиграл в Гибралтаре британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и лишился титула временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Новости по теме: Я не собираюсь с ним драться: Поветкин прокомментировал возможный бой с Усиком

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Марсоход Perseverance начал движение к месту проведения своей первой миссии, - NASA Космический зонд NASA сфотографировал крупнейший спутник в Солнечной системе К Земле приближается астероид величиной с футбольное поле NASA анонсировала две миссии для исследования Венеры

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект