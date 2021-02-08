Россия потеряла право принимать Чемпионат мира по борьбе 2022 года

У России отобрали право принимать Чемпионат мира по борьбе UWW

Соревнования перенесли из российского Красноярска в сербский Белград

Всемирная федерация борьбы (UWW) лишила Россию права принимать Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года и перенесла его из Красноярска в Белград (Сербия). Об этом сообщает пресс-служба UWW.

Отмечается, такое решение было принято после того, как Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на два года отстранил РФ от участия во всех международный спортивных соревнованиях.

Новости по теме: Лыжные сборные России собираются выступать на турнирах под "Катюшу" вместо гимна страны

"Мы уважаем решение CAS, позицию WADA (Всемирное антидопинговое агентство – ред.) и скорректировали расписание соревнований в соответствии с этим. Недавно мы провели успешный Индивидуальный Кубок мира в Белграде, и мы уверены, что Россия станет замечательным хозяином турнира в 2023 году", - заявил президент организации Ненад Лалович.

Кроме того, будет перенесен один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе, который также планировалось провести в России. Какой город будет принимать спортсменов, в UWW пообещали сообщить в ближайшие недели.

Новости по теме: Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд окончательно лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях. В результате в течение двух лет российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.