Россия потеряла право принимать Чемпионат мира по борьбе 2022 года
Соревнования перенесли из российского Красноярска в сербский Белград
Всемирная федерация борьбы (UWW) лишила Россию права принимать Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года и перенесла его из Красноярска в Белград (Сербия). Об этом сообщает пресс-служба UWW.
Отмечается, такое решение было принято после того, как Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на два года отстранил РФ от участия во всех международный спортивных соревнованиях.
"Мы уважаем решение CAS, позицию WADA (Всемирное антидопинговое агентство – ред.) и скорректировали расписание соревнований в соответствии с этим. Недавно мы провели успешный Индивидуальный Кубок мира в Белграде, и мы уверены, что Россия станет замечательным хозяином турнира в 2023 году", - заявил президент организации Ненад Лалович.
Кроме того, будет перенесен один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе, который также планировалось провести в России. Какой город будет принимать спортсменов, в UWW пообещали сообщить в ближайшие недели.
Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд окончательно лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях. В результате в течение двух лет российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.