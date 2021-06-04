Ребров уходит из венгерского "Ференцвароша"

Клуб пишет об окончании "эпохи Реброва"

Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ребровым. Об этом говорится на сайте Ferencvarosi Torna Club.

В частности, 47-летний украинец тренировал венгерскую команду с лета 2018 года, команда сыграла с ним 161 матч с августа 2018 года по май 2021 года.

Вместе они выиграли три чемпионских титула в Венгрии и вышли в групповую стадию Лиги Европы УЕФА в 2019 году и Лиги чемпионов УЕФА в 2020 году.

Клуб пишет об "эпохе Реброва", отмечая, что в последний раз до него команда FTC выигрывала три чемпионата в течение трех лет подряд 93 года назад - в 1926-1928 годах.

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Ранее сообщалось, что легендарный футболист киевского "Динамо", а ныне - наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии.