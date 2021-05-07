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Пятов решил уйти из сборной Украины и рассказал, когда это произойдет

Голкипер "сине-желтых" Андрей Пятов занял 19-е место среди лучших футболистов отбора к Евро-2020 Портал dynamo.kiev.ua

Он уйдет со сборной после завершения Евро-2020

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов заявил о завершении карьеры в сборной Украины. Он рассказал, что уйдет из сборной после завершения Евро-2020. Об этом шла речь в интервью футболиста телеканалам " Футбол 1/2/3".

Пятов подтвердил, что планирует отправиться на Евро-2020 в составе национальной сборной, но после завершения турнира он уйдет из команды.

В национальной сборной Пятов выступает еще с 2006 года. За это время легендарный голкипер сыграл 96 матчей за сборную Украины, приняв участие в Чемпионате мира 2006 года, а также Евро-2012 и Евро-2016.

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Напомним, на прошлой неделе главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко объявил расширенный состав на сборах перед Евро-2020.

 

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