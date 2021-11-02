Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения экс-президентам ФИФА и УЕФА

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Обвиняемым грозит заключение

Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в мошенничестве бывшим президентам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини. Об этом заявил Офис Генерального прокурора республики.

Их обвиняют в незаконном присвоении 2 миллионов швейцарских франков (чуть более $2 миллионов) и подделке документов. Будет судить спортивных функционеров Федеральный уголовный суд в Беллинцоне.

Согласно версии следствия, Блаттер одобрил незаконный платеж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. Утверждается, что это нанесло ущерб международной федерации.

Это дело привело к отставке Блаттера и Платини в 2015-м и 2016 году соответственно. Обоим также запретили занимать любые должности в футболе сначала на 8, а потом еще на 6 лет.

В ходе расследования раскрыли еще ряд фактов, которые привели к новым обвинениям, в частности в незаконных выплатах спортивным чиновникам. Сообщается, что экс-чиновникам грозит заключение.

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