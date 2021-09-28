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Представлял себе подобное во снах: Усик рассказал, что чувствовал перед выходом в ринг с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик

 The Ring

Также для боксера остается мечтой участие в Олимпийских играх

Украинский чемпион, боксер Александр Усик рассказал о своих мечтах об участии в Олимпийских играх и о том, что он чувствовал перед выходом в ринг с британцем Энтони Джошуа. В частности, об этом шла речь на пресс-конференции.

Так, на вопрос журналиста, правда ли, что для Усика остается мечтой участие в Олимпийских играх, спортсмен ответил утвердительно: "Нет, ничего не изменилось, так и есть".

При этом он добавил, что свой выход на последний бой он представлял задолго во снах.

"Я когда вышел в ринг, уже стоял в углу, и объявили Энтони, я так смотрю на стадион – безумное количество людей, фонарики. И я говорю: "Вот то, что сейчас происходит внутри меня, я это представлял себе в своих снах, когда мне было 18-19 лет, когда я готовился на Чемпионат Европы по аматорам, на Чемпионат мира". Засыпая, я вот думал себе о каком-то большом стадионе, много фонариков, какие-то лучи света, вертолеты. Я вот стоял и такими очень широкими глазами смотрел на все это. Это такое дежавю, так оно называется", - рассказал боксер.

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Как сообщалось ранее, украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) одержал победу в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Бой продлился все 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу украинцу.

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