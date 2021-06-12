Полузащитник сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 Фото из открытых источников

Футболиста унесли с поля с кислородной маской на лице

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 был остановлен после того, как полузащитник "Интера" и датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание, сообщает "УНИАН".

В конце первого тайма Эриксен без столкновения упал на газон, когда партнер по команде бросал на него аут, и потерял сознание.

Игроки сборной Дании окружили футболиста, а выбежавшие на поле врачи использовали дефибриллятор и экстренно начали реанимировать Эриксена, который лежал без движения.

Футболиста унесли с поля с кислородной маской на лице.

Позже в УЕФА отметили, что Эриксен доставлен в госпиталь, его состояние стабилизировалось.

Новости по теме: Румыния разрешила украинским болельщикам на Евро-2020 не отбывать карантин

Напомним, 11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу, который перенесли с прошлого года из-за пандемии коронавируса.