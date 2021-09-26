Побежденный Джошуа намерен провести бой-реванш против Усика

В контракте на первый бой прописан пункт об обязательном повторном поединке, на случай, если Джошуа проиграет Усику

Теперь уже бывший чемпион мира по боксу по трем версиям, британец Энтони Джошуа намерен провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком. С таким заявлением выступил промоутер Джошуа Эдди Хирн, передает Isport .

Как стало известно перед боем, в случае поражения британец получит возможность вернуть свои пояса в реванше Усик - Джошуа, поскольку в контракте на первый бой прописан пункт об обязательном повторный поединок.

"Я неизбежно получу реванш, если случится худшее в поединке с Усиком. Я не совсем понимаю, какая ситуация у Тайсона Фьюри. Так что, если я проиграю, я снова буду драться с Усиком. Бой за звание абсолютного чемпиона будет отложен. Если я одолею Усика, буду драться с Фьюри или Уайлдером", - сказал накануне Джошуа.

В свою очередь, промоутер украинского боксера Александр Красюк отмечал, что реванш Усик - Джошуа имел огромное значение для британца, когда подписывался контракт.

"В соглашение на бой Усика и Джошуа вопрос реванша прописан для Энтони, ведь он чемпион. Ему был важен этот пункт в контракте. Вопрос реванша стоит очень остро. Мы прописали контракт на фантастических условиях для Александра Усика. Есть все шансы увидеть два боя подряд Усика с Джошуа", - рассказал Красюк.

Таким образом, реванш Усик-Джошуа должен состояться 100-процентно, но когда и где он будет, пока неизвестно.

Новости по теме: Усик и Чисора могут провести второй бой: В этот раз за титул WBO

Напомним, сегодня ночью украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) одержал победу в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Все судьи отдали победу Александру Усику, который единогласным решением стал обладателем титулов чемпиона мира.