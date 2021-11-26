Плей-офф ЧМ-2022: сборная Украины узнала соперника

Укринформ

Плей-офф ЧМ-22 будет состоять из двух этапов, полуфиналов и финалов.

В полуфинале плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Украины сыграет с командой Шотландии. Об этом шла речь в трансляции жеребьевки ФИФА.

Плей-офф ЧМ-22 будет состоять из двух этапов, полуфиналов и финалов.

В случае победы над шотландцами сине-желтые встретятся во втором матче с победителем полуфинала Вельс – Австрия.

Оба матча запланированы на поле соперника.

Все полуфинальные пары:

Шотландия-Украина

Вельс-Австрия

Россия-Польша

Швеция-Чехия

Италия-Северная Македония

Португалия-Турция

Полуфинальные матчи плей-офф состоятся 24-25 марта 2022 года, финальные - 28-29 марта.

На мундиаль пробьются три национальные сборные, которые одолеют своих соперников в финалах.

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