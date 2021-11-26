Плей-офф ЧМ-2022: сборная Украины узнала соперника
Плей-офф ЧМ-22 будет состоять из двух этапов, полуфиналов и финалов.
В полуфинале плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Украины сыграет с командой Шотландии. Об этом шла речь в трансляции жеребьевки ФИФА.
Плей-офф ЧМ-22 будет состоять из двух этапов, полуфиналов и финалов.
В случае победы над шотландцами сине-желтые встретятся во втором матче с победителем полуфинала Вельс – Австрия.
Оба матча запланированы на поле соперника.
Все полуфинальные пары:
Шотландия-Украина
Вельс-Австрия
Россия-Польша
Швеция-Чехия
Италия-Северная Македония
Португалия-Турция
Полуфинальные матчи плей-офф состоятся 24-25 марта 2022 года, финальные - 28-29 марта.
На мундиаль пробьются три национальные сборные, которые одолеют своих соперников в финалах.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков огласил список игроков, вызванных на ноябрьские матчи.