Первые украинские спортсмены прибыли на Олимпиаду в Токио

На Играх в Токио Украину будут представлять 157-м спортсменов

В Токио прибыл первый десант спортсменов из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Олимпийских играх . Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Как отмечается, после прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на COVID украинцы отправились в Олимпийскую деревню.

"Первыми жителями Олимпийского дома стали наши представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука", - говорится в сообщении.

Первые украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио Фото: НОК Украины

Сегодня у атлетов будет возможность более детально ознакомиться с Олимпийским поселком и провести свои первые тренировки на его территории.

Первые украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио Фото: НОК Украины

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Напомним, на Играх в Токио Украину будут представлять 157-м спортсменов, выступающих в 25 видах спорта (30 дисциплин). Подробнее об этом в нашем большом материале по ссылке.