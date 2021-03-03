Первую олимпийскую чемпионку РФ по тяжелой атлетике дисквалифицировали из-за допинга

Оксана Сливенко Фото из открытых источников

Наказание продлится два года

Российскую олимпийскую чемпионку по тяжелой атлетике 2008 Оксану Сливенко дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

Согласно сообщению, такие меры приняли по итогам проверки данных Московской лаборатории. Спортсменку дисквалифицировали на два года, а срок действия наказания начинают отсчитывать с 1 марта 2022 года.

По информации Интерфакс, Сливенко завершила профессиональную карьеру в 2014 году. Известно, что в декабре 2020 года атлетка была дисквалифицирована на два года с февраля 2018 года на основании решения Российского антидопингового агентства.

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Как отмечается, на Олимпийских играх-2008 в Пекине Сливенко сначала завоевала серебро в весовой категории до 69 кг. Однако победительницу, китаянку Лю Чуньхун в итоге дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, а золотую медаль передали Сливенко.

Таким образом Сливенко стала первой олимпийской чемпионкой в истории российской тяжелой атлетики.

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Напомним, недавно Международная федерация тенниса временно отстранила от соревнований украинскую теннисистку Даяну Ястремскую из-за положительного результата на допинг.