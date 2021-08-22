Первая олимпийская чемпионка периода Независимости отказалась от гражданства Украины

Оксана Баюл Униан

Причину такого шага она не назвала

Фигуристка Оксана Баюл, которая в 1994 году стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, отказалась от украинского гражданства. Об этом она сообщил на своей странице в Instagram.

"Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - отметила Баюл.

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Известно, что в 1990-х годах Баюл переехала в Соединенные Штаты, однако до сих пор проживала там, будучи гражданкой Украины. Причины своего поступка она не объяснила.

Следует заметить, что недавно Баюл возмутилась на то, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины.

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Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Oksana Baiul (@oksanabaiul)

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует утвердить либеральную политику в отношении двойного гражданства со странами ЕС, но с ограничениями для чиновников.