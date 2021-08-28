Паралимпийские игры-2020 в Токио: Украина завоевала еще три золотые медали

Facebook Національного паралімпійського комітету України

Сейчас в активе паралимпийской сборной Украины уже 32 награды - 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых

Украина завоевала еще три золотые медали на Паралимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает официальная страница Паралимпийских игр-2020 в своем Twitter

Отмечается, что украинский пловец Евгений Богодайко стал чемпионом Паралимпиады и принес Украине четвертое "золото".