Паралимпийские игры-2020 в Токио: Украина завоевала еще три золотые медали
Сейчас в активе паралимпийской сборной Украины уже 32 награды - 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых
Богодайко выиграл медаль на дистанции 100 метров брассом.
Кроме того, Максим Крипак стал автором пятого "золота" Украины на Токийской Паралимпиаде.
Представитель Харьковщины получил "золото" на дистанции 100 метров вольным стилем.
Подчеркивается, что Крипак преодолел дистанцию с новым мировым паралимпийским рекордом - 50,64 секунды.
В частности украинский пловец Михаил Сербин принес Украине шестое "золото" Паралимпиады-2020.
Харьковчанин получил медаль на 100-метровке на спине.
Серебряным призером на этой дистанции также стал представитель Донетчины Виктор Смирнов.
Кроме этого, седьмым "золотом" Паралимпиады пополнил медальную копилку Украины Денис Дубров
Представитель Днепра выиграл "золото" на 200-метровке комплексным плаванием.
Сейчас в активе паралимпийской сборной Украины уже 32 награды - 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.
Напомним, ранее Украина получила третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Ее завоевала пловчиха Анна Стеценко на дистанции 400 метров вольным стилем.