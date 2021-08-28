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Паралимпийские игры-2020 в Токио: Украина завоевала еще три золотые медали

Facebook Національного паралімпійського комітету України

Сейчас в активе паралимпийской сборной Украины уже 32 награды - 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых

Украина завоевала еще три золотые медали на Паралимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает официальная страница Паралимпийских игр-2020 в своем Twitter.
 
Отмечается, что украинский пловец Евгений Богодайко стал чемпионом Паралимпиады и принес Украине четвертое "золото".

Богодайко выиграл медаль на дистанции 100 метров брассом.

Кроме того, Максим Крипак стал автором пятого "золота" Украины на Токийской Паралимпиаде.

Представитель Харьковщины получил "золото" на дистанции 100 метров вольным стилем.

Подчеркивается, что Крипак преодолел дистанцию с новым мировым паралимпийским рекордом - 50,64 секунды.

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В частности украинский пловец Михаил Сербин принес Украине шестое "золото" Паралимпиады-2020.

Харьковчанин получил медаль на 100-метровке на спине.

Серебряным призером на этой дистанции также стал представитель Донетчины Виктор Смирнов.

Кроме этого, седьмым "золотом" Паралимпиады пополнил медальную копилку Украины Денис Дубров 

Представитель Днепра выиграл "золото" на 200-метровке комплексным плаванием.

Сейчас в активе паралимпийской сборной Украины уже 32 награды - 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.

Новости по теме: Украина завоевала еще три медали на Паралимпийских играх-2020 в Токио

Напомним, ранее Украина получила третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Ее завоевала пловчиха Анна Стеценко на дистанции 400 метров вольным стилем.

 

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