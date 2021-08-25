Паралимпиада-2020: Украинский пловец Коль получил серебряную медаль

Украинский пловец Антон Коль Громадське

Это вторая медаль Украины на Паралимпийских играх в Токио

Украинский пловец Антон Коль завоевал серебряную медаль на Параолимпиаде в Токио. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, спортсмен соревновался от Украины в классе S1 с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата.

Его главными оппонентами были израильтянин Ияд Шалаби и итальянец Франческо Беттелла.

Антон Коль начал заплывать третьим, однако впоследствии нарастил скорость. На финише украинец проиграл израильтянину, придя к финишу менее чем на 0,3 секунды позже.

Известно, что 31-летний украинский пловец во второй раз соревновался на Паралимпийских играх. В 2016-м он получил две бронзовые награды на Играх в Рио-де-Жанейро - на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине.

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Как сообщалось ранее, на Паралимпийских играх-2020 в Токио украинская фехтовальщица Евгения Бреус заработала для страны первую медаль. Она стала бронзовым призером в соревнованиях по фехтованию на инвалидных колясках.