home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Спорт Читати новину українською

Отстраненный от Олимпиады украинец Коваленко, победил на международном турнире

Назар Коваленко НОК Украины

Назар Коваленко победил на международном турнире по спортивной ходьбе

Украинский спортсмен Назар Коваленко, которого не допустили к Олимпийским играм-2020 в Токио, победил на международном турнире по спортивной ходьбе во Франции. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

"Замечательные соревнования и невероятные эмоции. Победа в международном турнире по спортивной ходьбе. Я это люблю. Всем спасибо за поддержку", - написал спортсмен.

Он также опубликовал свой результат со временем и пройденной дистанцией. Речь идет о 20 километрах, которые он преодолел за 1 час 24 минуты. 

Новости по теме: Украинки Лузан и Четверикова завоевали золото на чемпионате мира по гребле

Напомним, украинского легкоатлета Назара Коваленко отстранили от участия в Олимпиаде-2020 за то, что он не сдал достаточное количество допинг-проб. В частности, он не успел сдать внесоревновательную пробу на допинг в 63-дневный период, а сдал в более короткое время.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект