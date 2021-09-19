Отстраненный от Олимпиады украинец Коваленко, победил на международном турнире

Назар Коваленко НОК Украины

Назар Коваленко победил на международном турнире по спортивной ходьбе

Украинский спортсмен Назар Коваленко, которого не допустили к Олимпийским играм-2020 в Токио, победил на международном турнире по спортивной ходьбе во Франции. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

"Замечательные соревнования и невероятные эмоции. Победа в международном турнире по спортивной ходьбе. Я это люблю. Всем спасибо за поддержку", - написал спортсмен.

Он также опубликовал свой результат со временем и пройденной дистанцией. Речь идет о 20 километрах, которые он преодолел за 1 час 24 минуты.

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Напомним, украинского легкоатлета Назара Коваленко отстранили от участия в Олимпиаде-2020 за то, что он не сдал достаточное количество допинг-проб. В частности, он не успел сдать внесоревновательную пробу на допинг в 63-дневный период, а сдал в более короткое время.