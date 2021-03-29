Отбор на ЧМ-2022: Украина сыграла вничью с Финляндией

Матч Украина-Финляндия Украинская ассоциация футбола

Матч закончился со счетом 1:1

Во втором поединке отборочного тура чемпионата мира сборная Украины по футболу сыграла вничью с финскими противниками. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Как отмечается, матч закончился со счетом 1:1. В ворота соперника гол забил бразилец Жуниор Мораес, это стал его первый забитый мяч за украинскую сборную.

"Я думаю, мы провели хороший матч. Единственное, я очень недоволен последними минутами, рядом наших ошибок. Это не касается ошибки Миколенко – там их была серия. Я не знаю, может, игроки не услышали, но должна была быть перестройка... Пять минут мы провели не так, как должны были доигрывать. Мы упустили сегодня победу. А в целом, команда играла очень хорошо, выполняла установку в течение 85-ти минут", – отметил главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

При этом наставник украинских футболистов добавил, что во втором тайме у спортсменов закончились силы. Однако в сборной заменили игроков, это и не дало возможности финской команде вырваться вперед.

Следовательно, в следующем матче для отбора на чемпионат мира в 2022 году сборная Украины будет соревноваться с командой из Казахстана. В частности, поединок состоится уже 31 марта в столице на НСК "Олимпийский".

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Напомним, что ранее УЕФА провел жеребьевку четвертьфиналов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Первые матчи запланированы на 6-7 апреля.