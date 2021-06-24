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Определились все участники 1/8 финала футбольного Евро-2020. Полный список

Фото из открытых источников

Украина будет играть со Швецией 29 июня в Глазго

По состоянию на утро 24 июня известны уже все сборные, которые сыграют в плей-офф XVI чемпионата Европы по футболу
 
Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 июня.
 
В частности, их сыграют:
  • Италия - Австрия (26 июня, Лондон);
  • Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья);
  • Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест);
  • Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген);
  • Швеция - Украина (29 июня, Глазго);
  • Англия - Германия (29 июня, Лондон);
  • Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт);
  • Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам). 
Как известно, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне.

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Напомним, сборной Украины выйти в 1/8 финала немножко помогли. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е наши футболисты попали в четверку команд, выходящих из третьей позиции.

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