Определились все участники 1/8 финала футбольного Евро-2020. Полный список
Украина будет играть со Швецией 29 июня в Глазго
По состоянию на утро 24 июня известны уже все сборные, которые сыграют в плей-офф XVI чемпионата Европы по футболу.
Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 июня.
В частности, их сыграют:
- Италия - Австрия (26 июня, Лондон);
- Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья);
- Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест);
- Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген);
- Швеция - Украина (29 июня, Глазго);
- Англия - Германия (29 июня, Лондон);
- Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт);
- Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам).
Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне.
Напомним, сборной Украины выйти в 1/8 финала немножко помогли. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е наши футболисты попали в четверку команд, выходящих из третьей позиции.