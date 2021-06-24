Определились все участники 1/8 финала футбольного Евро-2020. Полный список

Украина будет играть со Швецией 29 июня в Глазго

Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 июня.

В частности, их сыграют:

Италия - Австрия (26 июня, Лондон);

Бельгия - Португалия (27 июня, Севилья);

Франция - Швейцария (28 июня, Бухарест);

Хорватия - Испания (28 июня, Копенгаген);

Швеция - Украина (29 июня, Глазго);

Англия - Германия (29 июня, Лондон);

Нидерланды - Чехия (27 июня, Будапешт);

Уэльс - Дания (26 июня, Амстердам).

Как известно, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Новости по теме: Евро-2020: Украина проиграла Австрии в заключительном матче группового этапа

Напомним, сборной Украины выйти в 1/8 финала немножко помогли. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е наши футболисты попали в четверку команд, выходящих из третьей позиции.