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Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

Фото из открытых источников

Игры должны состояться через четыре месяца

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио официально решили, что из-за пандемии COVID-19 этим летом соревнования проведут без зарубежных зрителей. Об этом сообщает Kyodo News

Согласно сообщению, такое решение приняли в субботу, 20 марта, во время дистанционного заседания, в котором приняли участие пять сторон, в том числе Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет.

По словам МОК Томаса Баха, главным приоритетом организаторов является обеспечение безопасности всех участников игр и жителей Японии. 

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Японский оргкомитет также сделал заявление, в котором пообещал вернуть деньги зарубежным зрителям за приобретенные билеты.

Кроме этого, японские организаторы заявили, что иностранные волонтеры также не смогут принять участие в играх. Исключениями станут лишь те добровольцы, которые говорят на редких языках и которых нельзя заменить людьми из Японии. 

Следует заметить, до пандемии предполагалось, что 10% из 80 тыс. добровольцев будут иностранными гражданами. 

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Напомним, недавно председатель организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в японском городе Токио Мори Есиро подал в отставку из-за резкого высказывания в отношении женщин.  

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