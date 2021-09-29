Олимпиада в Токио: Украинские спортсмены получат призовые за 4-6 места

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Кабмин принял решение премировать немедалистов из-за недобора наград

Кабинет министров принял решение о выплате призовых украинским спортсменам, занявшим на Олимпиаде-2020 в Токио места с четвертого по шестое. Об этом говорилось в Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отмечается, это произойдет благодаря сэкономленным деньгам, ведь на соревнованиях было добыто меньшее количество наград, чем планировалось.

Так, сначала на призовые выделили 86 миллионов 805 тысяч гривен, из которых так и остались неиспользованными 6 миллионов 640 тысяч. Их и отдадут спортсменам, занявшим 4-6 места.

"За четвертое место они получат 200 тысяч гривен. За пятое место — 140 тысяч, а за шестое место — 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме этого, для тренеров, которые готовят украинскую сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабинета Министров. Размер такой стипендии составит более 40 тысяч гривен.

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Как сообщалось ранее, украинские олимпийцы, которые выборы медали на играх в Токио, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых. В Министерстве молодежи и спорта заявили, что суммы призовых для медалистов Олимпиады-2020 останутся неизменными в долларах по сравнению с Играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Так за золото была предусмотрена награда 125 тыс. долларов (3,3 млн грн), за серебро – 80 тыс. долларов (2,2 млн грн), за бронзу – 55 тыс. долларов (1,5 млн грн).